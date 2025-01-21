Bloomberg: Трамп должен убедить Путина, что Россия проиграет 21.01.2025, 16:47

Ослабление санкций не убедит РФ сесть за стол переговоров.

Понимание того, что победить не удастся, заставит его пойти на компромисс, пишет Марк Чемпион, обозреватель Bloomberg bloomberg (перевод — сайт Charter97.org):

— Для Киева 2024 год стал настоящим кошмаром. Это было во многом обусловлено крахом формулы войны, основанной на сочетании мотивированных украинских войск и современных западных вооружений.

Президент США Дональд Трамп вступил в должность в понедельник, но уже добился прекращения огня в Газе. Означает ли это, что теперь он станет давить на Украину? Абсолютно нет, по крайней мере, не на тех условиях, которые Кремль в настоящее время готов рассмотреть. Это было бы не мирное соглашение, которого хотят украинцы, а капитуляция, которой они не хотят.

Это станет более серьезной проверкой обещаний Трампа, чем Газа. В отличие от Святой Земли, в Европе у него гораздо больше рычагов влияния на более слабую сторону, чем на более сильную.

Чем быстрее «главному американскому миротворцу» захочется завершить боевые действия, тем больше ему придется укрепить позиции Украины, чтобы убедить Путина, что он может только проиграть, если откажется от настоящего мира с соседней страной. И наоборот, чем меньше поддержки Трамп окажет Украине, тем меньше у Путина будет мотивации для переговоров и компромиссов, убежден автор:

— Россия должна нести значительные потери, ведя войну против Украины, и полностью прекратить свои наступательные действия на земле. Кроме того, Путин должен осознавать, что Украину будут поддерживать и она сможет сопротивляться столько, сколько потребуется.

Я думаю, что есть некоторые признаки того, что новая команда Трампа осознала это, так как они стали переносить сроки заключения мирного соглашения с 24 часов после инаугурации Трампа до 100 дней и более. Пока что единственные конкретные предложения сводятся к тому, что смягчение нефтяных санкций может заставить Путина вести честную игру, пишет Марк Чемпион:

— Но это настолько наивно, что мне трудно в это поверить, разве что как часть гораздо более широкой стратегии. Дело не в том, что встреча с Путиным на саммите или предложение снять санкции — это глупые шаги, вовсе нет. Но этого недостаточно, и Трамп уже убедился в этом ранее, когда встречался с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре в свой первый срок. Как и в случае с Кимом, Путин просто использовал бы саммит, принял бы уступки как подарок, но продолжил бы действовать прежним образом.

В случае с Кремлем любой «пряник» должен сопровождаться «кнутом». Учитывая масштабные потери и затраченные ресурсы на вторжение в Украину, аргумент должен быть очень весомым, убежден автор:

— Лучшим вариантом было бы снова использовать сочетание украинских военных и западного оружия, как это было ранее. Это, что немаловажно, вдохновляло и Запад, и Украину. Стремление Украины отстоять свою независимость вдохновило общественность и пробудило щедрость среди американцев и европейцев. Украинцев вдохновляла эта помощь, потому что они надеялись получить средства для борьбы и международную поддержку для победы над более сильным противником.

К сожалению, неудачное наступления Украины летом 2023 года негативно повлияло на это. Но окончательно эта система рухнула только в прошлом году, когда Конгресс США отложил выделение критически важной помощи на сумму более 60 миллиардов долларов, в основном военной, а союзники начали исчерпывать свои запасы оружия и боеприпасов.

В то же время преимущество в живой силе, которым Украина пользовалась ранее в войне, испарилось.

Отсутствие боеприпасов и оборудования, необходимых для выживания, не говоря уже о победе над растущей российской военной машиной, также сделало идею добровольчества менее привлекательной для Украины.

Эту негативную тенденцию можно изменить в 2025 году, убежден Марк Чемпион:

— С начала войны производственные мощности Украины значительно увеличились, и теперь в многих областях Министерству обороны Украины нужны не столько оружие и боеприпасы западного производства, сколько деньги, чтобы приобрести их внутри страны.

Хотя перспективы на поле боя мрачны, поскольку Украина сводится к стратегии уступки территории в обмен на максимальные потери России, пока нет никаких признаков коллапса или российского прорыва.

Украина не только вытеснила российский военно-морской флот из Черного моря, но и теперь может конкурировать в войне с использованием ракет большой дальности и беспилотников, которую Москва вела с самого начала. Непрекращающиеся атаки украинских беспилотников на командные пункты, системы ПВО, склады вооружений и нефтеперерабатывающие заводы далеко за линией фронта — это успех. Экономические санкции, а также ракетные удары и атаки дронов России по энергетической инфраструктуре Украины, не помогут России выиграть войну. Однако это увеличит стоимость продолжения вторжения.

Майкл Уолтц, которого Трамп назначил советником по национальной безопасности, недавно предложил Украине снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы показать большую «приверженность» борьбе за демократию. Это замечание было столь же проницательным, сколь и оскорбительным. Было нелепо ставить под сомнение приверженность Украины после жертв, которые страна принесла за последнее десятилетие, пишет автор:

— Однако Майкл Уолтц также указал на главную слабость Киева — нехватку военнослужащих, и прямо связал это с готовностью США продолжать оказывать поддержку, что вполне конструктивно, если рассматривать вопрос всерьез.

Хорошо оснащенные украинские войска, которые укрепят оборону и перехватят инициативу на поле боя, станут ключевым фактором для того, чтобы убедить Путина согласиться на реальное мирное соглашение. Это критически важно, если европейская нация размером с Францию хочет выйти из войны не как разрушенная, побежденная страна, а как нация с надеждой на восстановление и безопасное будущее. В долгосрочной перспективе это принесет выгоду всем.

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