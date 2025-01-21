Из России в Беларусь вернули более 20 тонн груш2
- 21.01.2025, 16:56
Из-за возбудителя карантинной болезни.
Из России в Беларусь вернули более 20 тонн груш из Турции, зараженных гнилью. Груз ждали в Смоленске. У водителя был фитосанитарный сертификат, оформленный белорусской службой карантина растений. Однако в ходе контроля продукции фитосанитарными инспекторами местного управления Россельхознадзора «был выявлен возбудитель карантинной болезни растений» (по результатам экспертиз выяснилось, что это Monilinia fructicola (Winter) Honey).
Чтобы не допустить заноса и распространения на территории России «выявленного опасного карантинного вредного объекта», всю зараженную продукцию отправили обратно в РБ.