Из России в Беларусь вернули более 20 тонн груш 2 21.01.2025, 16:56

иллюстративное фото

Из-за возбудителя карантинной болезни.

Из России в Беларусь вернули более 20 тонн груш из Турции, зараженных гнилью. Груз ждали в Смоленске. У водителя был фитосанитарный сертификат, оформленный белорусской службой карантина растений. Однако в ходе контроля продукции фитосанитарными инспекторами местного управления Россельхознадзора «был выявлен возбудитель карантинной болезни растений» (по результатам экспертиз выяснилось, что это Monilinia fructicola (Winter) Honey).

Чтобы не допустить заноса и распространения на территории России «выявленного опасного карантинного вредного объекта», всю зараженную продукцию отправили обратно в РБ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com