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Из России в Беларусь вернули более 20 тонн груш

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  • 21.01.2025, 16:56
Из России в Беларусь вернули более 20 тонн груш
иллюстративное фото

Из-за возбудителя карантинной болезни.

Из России в Беларусь вернули более 20 тонн груш из Турции, зараженных гнилью. Груз ждали в Смоленске. У водителя был фитосанитарный сертификат, оформленный белорусской службой карантина растений. Однако в ходе контроля продукции фитосанитарными инспекторами местного управления Россельхознадзора «был выявлен возбудитель карантинной болезни растений» (по результатам экспертиз выяснилось, что это Monilinia fructicola (Winter) Honey).

Чтобы не допустить заноса и распространения на территории России «выявленного опасного карантинного вредного объекта», всю зараженную продукцию отправили обратно в РБ.

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