Эксперт: Кремль ощущает угрозу расширения зоны присутствия Сил обороны Украины на территории РФ 21.01.2025, 17:08

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Российская армия несет очень большие потери.

В Курской области России продолжается украинское контрнаступление. Ситуация для российской армии там тяжелая, ее потери — очень большие. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 21 января, сказал украинский военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

- Российское наступление в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий в районе населенного пункта Махновка, который взят под полный контроль Сил обороны, а это — свидетельство того, что украинское контрнаступление продолжается, — констатировал он.

Снегирев также отмечает успешные удары Сил обороны Украины по местам постоянной дислокации личного состава российской армии и северокорейского контингента. А также — по военной логистике не только в Курской, но и в Брянской, Белгородской, Орловской областях.

- Россияне стоят перед вопросом о возможности расширения зоны присутствия Сил обороны Украины на территории Российской Федерации за счет других субъектов самой Российской Федерации. Речь идет о возможности повторения Курского сценария в Брянской и Белгородской областях, — отметил гость эфира.

Он также подробно остановился на потерях врага на его же территории.

- За весь период украинского наступления в Курской области, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, потери российской армии оцениваются на уровне 35-38 тыс. личного состава. Замечу, в Курской области сосредоточены наиболее боеспособные подразделения российской оккупационной армии: бригада морской пехоты, дивизии воздушно-десантных войск, бригады спецназа и дивизия спецназначения Росгвардии, то есть элита, в российском понимании, армии оккупантов.

Кроме этого, следует отметить тяжелейшие потери в личном составе военнослужащих КНДР. По информации украинского президента, это порядка 4 тыс. личного состава. Я напомню, по данным Главного управления разведки Министерства обороны, на территории РФ, в частности в Курской области, сосредоточено до 12 тыс. личного состава военнослужащих КНДР, речь идет об отборных подразделениях так называемого штурмового корпуса, — прокомментировал Дмитрий Снегирев.

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