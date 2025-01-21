В Минске за долги продают офис СП эстонской компании и «дочки» «Беларуськалия» 21.01.2025, 17:23

За него хотят получить почти 1,7 млн рублей.

В бизнес-центре «Виктория Плаза» на улице Платонова выставили на продажу офисное помещение, принадлежащее ООО «Европейское аграрное агентство» (ЕАА). Как указано на сайте «БелЮрОбеспечения», за него хотят получить более 1,7 млн рублей.

Общая площадь офиса — свыше 600 кв. м. Аукцион состоится 20 февраля. Одновременно продается принадлежащее той же компании вспомогательное помещение площадью около 68 «квадратов», которое стоит около 200 тыс. рублей.

ЕАА — совместное предприятие, которое было создано эстонской компанией European Agricultural Agency OU и ООО «Беларускалий-Агро». Белорусам в нем принадлежало 45%. До введения санкций СП было официальным дилером в Беларуси многих крупных производителей сельхозтехники.

Но после введения запретов на поставки техники у предприятия начались проблемы. За 2023 год выручка ЕАА сократилась с 34,1 млн до 29,7 млн рублей и компания вышла в убыток 2,2 млн, а также допустила дефолт по облигациям на сумму $370 тыс.

В результате белорусский участник СП решил продать свою долю в нем, которую в августе 2024-го оценили в чуть менее 5,5 млн рублей.

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