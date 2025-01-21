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Путин получил нож в спину от депутата-единороса

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 21.01.2025, 17:32
  • 5,228
Путин получил нож в спину от депутата-единороса
Владимир Соловьев

В ток-шоу у Соловьева внезапно случилась дискредитация российской власти.

В ток-шоу у Соловьева внезапно случилась какая-то вопиющая дискредитация российской власти.

Видный деятель путинского режима - депутат госдумы Гурулев внезапно потерял берега и стал описывать реальную жизнь в своем родном Забайкалье.

По его словам, там творится настоящая гуманитарная катастрофа. Нет дорог, нет больниц, нет врачей, люди отрезаны от цивилизации и чтобы прожить массово записываются на «СВО».

Когда подобное пишут где-то в украинских СМИ, тот же Соловьев орет, что это клевета, фашизм и русофобия. Но тут все озвучил депутат от Единой России…

Как же классно Путин Россию с колен 25 лет поднимал!

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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