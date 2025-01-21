Путин получил нож в спину от депутата-единороса

Путин получил нож в спину от депутата-единороса2
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 21.01.2025, 17:32
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В ток-шоу у Соловьева внезапно случилась дискредитация российской власти.
В ток-шоу у Соловьева внезапно случилась какая-то вопиющая дискредитация российской власти.
Видный деятель путинского режима - депутат госдумы Гурулев внезапно потерял берега и стал описывать реальную жизнь в своем родном Забайкалье.
По его словам, там творится настоящая гуманитарная катастрофа. Нет дорог, нет больниц, нет врачей, люди отрезаны от цивилизации и чтобы прожить массово записываются на «СВО».
Когда подобное пишут где-то в украинских СМИ, тот же Соловьев орет, что это клевета, фашизм и русофобия. Но тут все озвучил депутат от Единой России…
Как же классно Путин Россию с колен 25 лет поднимал!
Телеграм-канал «Сеятель ветра»