Белорус купил машину с казахстанскими номерами, чтобы ездить в Литву

Белорус купил машину с казахстанскими номерами, чтобы ездить в Литву4
- 21.01.2025, 17:39
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В итоге авто задержали на границе.
На границе с Литвой задержан автомобиль с подозрительным VIN-номером, сообщает Государственный пограничный комитет. Это произошло в ночь на 21 января в пункте пропуска «Каменный Лог». Машина с регистрационными номерами Казахстана въехала из Литвы.
Пограничный наряд установил, что идентификационный номер кузова транспортного средства имел признаки внесения изменений.
— Водитель рассказал пограничникам, что он часто пересекает белорусско-литовскую границу. Однако из-за введенных запретов литовской стороной в отношении авто на белорусских номерах он был вынужден купить транспорт, зарегистрированный в Казахстане. О проблемах с VIN-номером мужчина не подозревал, — отметили в ГПК.
Авто изъято сотрудниками органов пограничной службы. В отношении водителя начата доследственная проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса.