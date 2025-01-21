Один из крупных белорусских банков вводит комиссию за некоторые покупки и снятие наличных
- 21.01.2025, 17:57
- 1,622
Нововведения определенно понравятся не всем клиентам.
На сайте Альфа Банка ранее появилась информация о нововведениях, однако во вторник, 21 января, многие начали получать важные уведомления, пишет tochka.by.
Комиссия за покупки и переводы
Уже с 17 февраля Альфа Банк введет плату за совершение расходных операций за пределами Беларуси, если вы оплатили покупку картами международных систем.
Так, белорусы будут отдавать 1% суммы операции по зарплатной карте, а нерезиденты – и вовсе 3%.
Первые полгода объявили акционными – вознаграждение не будет взиматься в случае, если валюта операции совпадает с валютой счета, к которому выпущена карта.
А с 18 февраля снимать деньги для некоторых станет дороже.
Ведь размер минимального вознаграждения за снятие наличных в банкоматах других банков (в том числе банков-партнеров), составит Br4,5 при условии, что вы вышли за лимит, установленный пакетом решений.
Комиссия за перевод денег на карты других банков с этой же даты установлена в размере 1,2% + Br1. При этом некоторые платы отменяются.
Комментарий банка
Как рассказали в пресс-службе Альфа Банка, изменения связаны с обычной операционной деятельностью учреждения.
Клиентов проинформировали на сайте, с помощью push-уведомлений в приложении, а также в соцсетях.
По всем возникающим вопросам посоветовали обращаться в чаты и каналы в мессенджерах и социальных сетях, где можно получить ответ. Работает и чат поддержки мобильного банка INSNC.