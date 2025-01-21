закрыть
21 января 2025, вторник, 18:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один из крупных белорусских банков вводит комиссию за некоторые покупки и снятие наличных

  • 21.01.2025, 17:57
  • 1,622
Один из крупных белорусских банков вводит комиссию за некоторые покупки и снятие наличных

Нововведения определенно понравятся не всем клиентам.

На сайте Альфа Банка ранее появилась информация о нововведениях, однако во вторник, 21 января, многие начали получать важные уведомления, пишет tochka.by.

Комиссия за покупки и переводы

Уже с 17 февраля Альфа Банк введет плату за совершение расходных операций за пределами Беларуси, если вы оплатили покупку картами международных систем.

Так, белорусы будут отдавать 1% суммы операции по зарплатной карте, а нерезиденты – и вовсе 3%.

Первые полгода объявили акционными – вознаграждение не будет взиматься в случае, если валюта операции совпадает с валютой счета, к которому выпущена карта.

А с 18 февраля снимать деньги для некоторых станет дороже.

Ведь размер минимального вознаграждения за снятие наличных в банкоматах других банков (в том числе банков-партнеров), составит Br4,5 при условии, что вы вышли за лимит, установленный пакетом решений.

Комиссия за перевод денег на карты других банков с этой же даты установлена в размере 1,2% + Br1. При этом некоторые платы отменяются.

Комментарий банка

Как рассказали в пресс-службе Альфа Банка, изменения связаны с обычной операционной деятельностью учреждения.

Клиентов проинформировали на сайте, с помощью push-уведомлений в приложении, а также в соцсетях.

По всем возникающим вопросам посоветовали обращаться в чаты и каналы в мессенджерах и социальных сетях, где можно получить ответ. Работает и чат поддержки мобильного банка INSNC.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип