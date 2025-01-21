В Сеть попал занимательный тест на математическую смекалку 3 21.01.2025, 18:03

Попробуйте решить эту задачку с подвохом за 15 секунд.

Вы готовы проверить свои математические способности? Эта задача кажется простой, но есть одно условие: решите её без калькулятора и уложитесь в 15 секунд!

Только 2% людей справляются так быстро, а остальные тратят гораздо больше времени или вовсе бросают попытки. Почему так происходит?

Дело в том, что мы всё реже практикуем устный счёт, полагаясь на технологии. Но сегодня у вас есть шанс доказать, что ваш ум работает, как хорошо настроенный механизм, отмечает «Вокруг света» .

Мозговая разминка не только полезна, но и помогает улучшить память и концентрацию. Сможете ли вы решить задачу быстрее, чем за 15 секунд? Проверьте себя и узнайте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com