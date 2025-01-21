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В Сеть попал занимательный тест на математическую смекалку

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  • 21.01.2025, 18:03
В Сеть попал занимательный тест на математическую смекалку

Попробуйте решить эту задачку с подвохом за 15 секунд.

Вы готовы проверить свои математические способности? Эта задача кажется простой, но есть одно условие: решите её без калькулятора и уложитесь в 15 секунд!

Только 2% людей справляются так быстро, а остальные тратят гораздо больше времени или вовсе бросают попытки. Почему так происходит?

Дело в том, что мы всё реже практикуем устный счёт, полагаясь на технологии. Но сегодня у вас есть шанс доказать, что ваш ум работает, как хорошо настроенный механизм, отмечает «Вокруг света» .

Мозговая разминка не только полезна, но и помогает улучшить память и концентрацию. Сможете ли вы решить задачу быстрее, чем за 15 секунд? Проверьте себя и узнайте.

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