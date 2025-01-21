закрыть
21 января 2025, вторник, 18:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Битвы при участии солдат КНДР ближе к Давосу, чем к Пхеньяну

1
  • 21.01.2025, 18:19
  • 1,090
Зеленский: Битвы при участии солдат КНДР ближе к Давосу, чем к Пхеньяну

Президент Украины предостерег Европу.

Битвы, в которых участвуют солдаты КНДР, географически ближе к Давосу, чем к Пхеньяну. Поэтому Европе необходимо утвердиться как сильный глобальный игрок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

США не ожидают от Европы что-то существенное

Глава украинского государства напомнил, что США являются незаменимым союзником Европы. О союзничестве с США волнуются все страны, особенно во время войны.

- Но волнуется ли кто-то в Соединенных Штатах, что Европа однажды когда-то их покинет - перестанет быть их союзником? Ответ - нет. Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то действительно существенное, - подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание, что еще в прошлом году США открыто заявляли о том, что первым приоритетом в области безопасности для них является Индо-Тихоокеанский регион, вторым - Ближний Восток и Персидский залив и только третьим - Европа. Так было еще при администрации экс-президента Джо Байдена.

- Дамы и господа, Европа не может позволить себе быть второй или третьей для своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы и это будет мир, который не будет комфортным или благоприятным для европейцев. Европа должна соперничать за ведущее место в приоритетах, союзах и технологическом развитии, - уточнил Зеленский.

Близость войны

Также, как отметил президент, сейчас мир находится на переломном этапе. И сейчас важно, чтобы Европа стала сильным глобальным игроком, незаменимым игроком.

- Не забывайте, нет океана, отделяющего европейские страны от России. И европейские лидеры должны это помнить - битвы с участием северокорейских солдат сейчас проходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну, - заявил Зеленский.

Он добавил, что несмотря на то, что общий экономический потенциал России намного меньше, чем у Европы, РФ производит в несколько раз больше боеприпасов и военной техники, чем все европейские страны вместе взятые.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип