Поставки российской нефти остановились: удар США по танкерам стал самым эффективным 1 21.01.2025, 18:32

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Суточный объем поставок нефти за семь дней снизился на 260 000 баррелей.

На прошлой неделе объем российского экспорта нефти по морю упал сильнее всего с ноября 2024 года. Обвал произошел после того, как Джо Байден ввел масштабные санкции против нефтяной торговли РФ.

Издание Bloomberg (перевод - «Униан») пишет, что падение российского экспорта привело к тому, что средний показатель за четыре недели остается ниже 3 млн баррелей в день и приближается к 16-месячному минимуму.

С момента введения последних санкций танкеры остаются не удел, покупатели ищут других поставщиков, а в важнейшем восточном российском порту Козьмино нехватка судов для погрузки грузов, которые еще не попали под ограничения.

Меры особенно сильно повлияют на тихоокеанские поставки России. Около 3/4 грузов ESPO с начала октября перевезены на судах, которые попали под санкции, а весь флот специализированных челночных танкеров, используемых в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», также внесен в «черный список». Влияние на объемы поставок будет зависеть от того, насколько строго санкции будет соблюдать администрация Дональда Трампа.

Индия заявила, что разрешит танкерам, попавшим под санкции, забронированным до 10 января, разгружаться в своих портах до 12 марта. Но государственные нефтеперерабатывающие компании страны говорят, что это может быть временным явлением, поскольку Москва найдет обходные пути. Они также ожидают, что новая администрация Трампа займет более мягкую позицию по отношению к России.

За неделю до 19 января 26 танкеров погрузили 19,26 млн баррелей российской нефти. Этот объем снизился по сравнению с 21,06 млн баррелей на 27 судах на предыдущей неделе.

Суточный объем поставок нефти за семь дней по 19 января снизился примерно на 260 000 баррелей, или на 9%, по сравнению с предыдущей неделей и составил 2,75 млн. Снижение поставок из черноморских, арктических и тихоокеанских портов России частично компенсировано ростом поставок из балтийского порта Приморск.

Поставки сырой нефти в первые три недели 2025 года были примерно на уровне 340 000 баррелей в день, или на 10%, ниже среднего показателя за весь предыдущий год.

Скачок цен на российскую нефть частично компенсировал заметное снижение экспорта, в результате чего валовая стоимость за неделю до 19 января снизилась примерно на 69 миллионов долларов до 1,38 миллиарда долларов.

Экспортные цены в портах Балтии выросли по сравнению с предыдущей неделей примерно на 3,40 доллара за баррель, а в портах Черного моря - примерно на 3,90 доллара за баррель. Цена на ключевой тихоокеанский сорт ESPO выросла примерно на 1,50 доллара по сравнению с предыдущей неделей. Цены с поставкой в Индию выросли примерно на 4,20 доллара. Средний доход за четыре недели вырос до 1,39 млрд долларов в неделю с 1,37 млрд долларов за период до 12 января.

Исходя из этого, цена российских поставок с Балтики за четыре недели до 19 января выросла примерно на 2,20 доллара за баррель по сравнению с периодом до 12 января, в то время как цены на черноморскую нефть увеличились примерно на 2,10 доллара за баррель. Цены на ключевой тихоокеанский сорт ESPO выросли примерно на 1,30 доллара за баррель.

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