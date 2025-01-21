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В Беларусь из Западной Европы смещается фронтальная система

  • 21.01.2025, 18:39
В Беларусь из Западной Европы смещается фронтальная система

Это скажется на погоде в стране.

22 января погоду в стране будут определять малоактивные фронтальные разделы и влажная воздушная масса. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами, днем во многих районах страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами будет сгущаться туман. В отдельных районах страны слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный от слабого до умеренного. Температура воздуха в течение суток составит -2..+3°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

23 января сохранится влияние малоактивных фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах – гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.

24 января погоду будет определять фронтальная система, смещающаяся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+4°С.

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