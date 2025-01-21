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В Непале повысили плату за восхождение на Эверест

  • 21.01.2025, 19:12
  • 1,338
В Непале повысили плату за восхождение на Эверест

До $15 тысяч.

Власти Непала повысили плату за восхождение на Эверест для иностранцев и ввели несколько мер, направленных на борьбу с загрязнением склонов мусором и несчастными случаями на самой высокой горе в мире. Об этом сообщает The Kathimandu Post со ссылкой на решение правительства страны.

По новым правилам плата за восхождение для иностранцев в весенний сезон (март—май) была увеличена с $11 тыс. до $15 тыс., в осенний сезон (сентябрь—ноябрь) — с $5,5 тыс. до $7,5 тыс., а в зимний период (декабрь—февраль) и сезон дождей (июнь—август) — с $2,75 тыс. до $3,75 тыс.

Кабинет министров также решил, что для восхождения на любую гору страны, высота которой более 8 тыс. м, включая Эверест (высота южного пика — 8760 м), каждые два альпиниста должны нанять гида.

Согласно документу, с наступлением весеннего сезона альпинисты также должны будут приносить отходы в лагерь в нижнем районе горы для утилизации, а также иметь при себе биоразлагаемые пакеты для сбора отходов на более высоких точках.

В Непале регулярно происходят несчастные случаи с альпинистами во время восхождения на горные вершины. Так, в октябре 2024 года пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на Дхаулагири, сорвавшись на высоте 7,6 км.

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