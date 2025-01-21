Илон Маск решил купить квартиру в Варшаве

Илон Маск решил купить квартиру в Варшаве10
- 21.01.2025, 19:24
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В самом высоком жилом здании польской столицы.
По информации Gazeta Wyborcza, миллиардер Илон Маск решил купить себе квартиру в самом высоком здании Варшавы — небоскребе по адресу Złota 44.
Год назад Илон Маск посетил Освенцим и принял участие в дискуссии на тему антисемитизма в интернете в Кракове. Видимо, Польша ему понравилась, поэтому он стал искать себе здесь недвижимость.
В частности, Маск присматривался к квартире номер 504, расположенной в престижном варшавском небоскребе на Złota 44. Но тогда, по информации Wyborcza, не решился на покупку из-за запрета на ведение коммерческой деятельности по этому адресу.
Сейчас же стало известно, что миллиардер все же планирует купить квартиру на 52-м этаже небоскреба на той же Złota 44. Ее площадь — 200 квадратных метров, и оттуда открывается вид на «Варшавский Манхэттен».
Начальная стоимость квартиры — 25 миллионов злотых (более 6 млн долларов). На данный момент жилое здание на Złota 44 является самым высоким в Варшаве: его высота составляет 192 метра.