Трамп утвердил в США два неизменных пола
- 21.01.2025, 19:35
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Мужской и женский.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского. Документ, опубликованный на сайте Белого дома, называется «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины».
В качестве обоснования решения в указе говорится, что по всей стране используются средства, которые позволяют мужчинам идентифицировать себя как женщин и получать доступ в частности к женским приютам и душевым на рабочих местах. «Попытки искоренить биологическую реальность пола в корне направлены против женщин, лишая их достоинства, безопасности и благополучия», — сказано в документе.
«Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов, мужского и женского. Эти полы неизменяемы и основаны на фундаментальной и неопровержимой реальности. <...> «Пол» означает неизменную биологическую классификацию индивида как мужчины или женщины. «Пол» не является синонимом понятия «гендерная идентичность» и не включает его в себя», — говорится в новом указе.
На государственном уровне в США закрепляются следующие категории: «женщина» (woman), «девочка» (girl), «мужчина» (man), «мальчик» (boy), «женский» (female), «мужской» (male). Все ведомства должны использовать только эти категории «при толковании или применении законов, постановлений или рекомендаций, а также в другой деятельности официальных ведомств, документах и коммуникациях». В анкетах ведомств не должно быть вопроса о гендерной идентичности.
Также закрепляется отличие мужчин от женщин. В течение 30 дней с момента опубликования указа министр здравоохранения и социальных служб должен представить четкие рекомендации по этому вопросу.
В указе прописано, что «женщина» (female) — это лицо, принадлежащее в момент зачатия к тому полу, который производит крупную репродуктивную клетку, а «мужчина» (male) — к тому полу, что производит малые репродуктивные клетки.