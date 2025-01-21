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Анчелотти опроверг информацию про уход из «Реала» в конце сезона

  • 21.01.2025, 19:38
Анчелотти опроверг информацию про уход из «Реала» в конце сезона
Карло Анчелотти

По словам тренера, он готов работать в мадридском клубе еще долгие годы.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не собирается покидать мадридский клуб в ближайшее время.

Накануне радиостанция Onda Cero сообщила, что Анчелотти решил покинуть «Реал» после окончания текущего сезона.

«Я хочу быть предельно ясным. Я сам лично никогда не буду решать, когда уйду из этого клуба. Однажды этот момент настанет, но я не знаю, когда это произойдет. Я не решаю такие вопросы. Это может быть завтра, через несколько игр, через год, через пять лет», — цитирует AS Анчелотти.

Ранее в январе Флорентино Переса переизбрали на пост президента «Реала» на новый четырехлетний срок. «Флорентино останется еще четыре года, и моя цель также этого достичь. А потом мы можем попрощаться вместе», — добавил 65-летний тренер.

Итальянец работал в «Реале» в 2013–2015 годах и вернулся в клуб в 2021-м. Его контракт действует до лета 2026-го.

Всего Анчелотти выиграл с мадридским клубом по три Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, одержал по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.

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