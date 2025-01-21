Лукашенко: Вооруженные формирования хотят «захватить кусок» Беларуси 10 21.01.2025, 19:45

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По словам диктатора, они уже у границы страны.

Александр Лукашенко рассказал, что у границы Беларуси находятся «вооруженные банды», которые хотят захватить часть территории страны, сообщает БелТА.

«Мы с ними [бандами] работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть», — заявил узурпатор.

О каких именно вооруженных «бандах» идет речь, Лукашенко не уточнил.

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