В Литве задержали три легковушки из Беларуси из-за груза

В Литве задержали три легковушки из Беларуси из-за груза3
- 21.01.2025, 19:50
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Их конфискуют и передадут Украине.
Литовские таможенники в пункте пропуска «Мядининкай» остановили три автомобиля, в которых нашли тайники с контрабандными сигаретами. Легковушки конфискуют и отправят в Украину, сообщает таможня Литвы.
Все три инцидента произошли в разное время 17 января. Сначала тайник с сигаретами обнаружили внутри BMW X5, потом — в Mercedes Benz, а около полуночи после рентгеновского досмотра по той же причине в руки литовских таможенников попал BMW X6.
Все авто под управлением граждан Беларуси приехали из нашей страны, а сигареты были спрятаны под сиденьями, порогами и приборной панелью.
В общей сложности в тайниках обнаружили 3030 пачек сигарет NZ Gold и Minsk Superslims на сумму 13 573 евро с учетом налогов. Нарушителям выписали протоколы об административных правонарушениях, им также грозит штраф от 2000 до 6000 евро.
Все три автомобиля контрабандистов задержали и планируют передать Украине. В прошлом году Литва уже отправила туда 114 конфискованных авто в качестве гуманитарной помощи.