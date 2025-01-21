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Зеленский: Европе нужен собственный «Железный купол»

  • 21.01.2025, 20:00
Зеленский: Европе нужен собственный «Железный купол»

Наподобие израильского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна совместными усилиями создать собственную версию противовоздушной обороны наподобие израильского «Железного купола». Об этом стало известно во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, текст и видео которого опубликовали на сайте Офиса президента 21 января.

По словам президента, сейчас внесение инвестиций в украинское производство дронов – это инвестирование не только в безопасность Европы, но и в способность Европы быть гарантом безопасности для других жизненно важных регионов.

«И нам нужно начать совместно создавать системы противовоздушной обороны – такие, которые действительно могут справиться со всеми типами крылатых и баллистических ракет. Европе нужен собственный «Железный купол», способный противостоять любым угрозам», – подчеркнул Зеленский.

Как добавил глава государства, нельзя «полагаться на добрую волю нескольких столиц», когда речь идет о безопасности Европы или США, – после того, как Владимир Путин «уйдет на тот свет».

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