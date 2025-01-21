Индийские банки начали блокировать платежи за российскую нефть 21.01.2025, 20:07

Из-за санкций США.

Российские нефтяные компании получили новый удар на рынке Индии, которая после начала войны в 33 раза нарастала закупки баррелей в РФ и стала их вторым крупнейшим импортером баррелей в РФ после Китая.

Как сообщает EnergyIntel, индийские банки стали блокировать платежи за «черное золото» российского происхождения после ужесточения американских санкций, под которые попали более 180 танкеров «теневого флота», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», страховые компании, а также 6 топ-менеджеров нефтегазовых компаний.

Банки и нефтеперерабатывающие заводы Индии, которые покрывают российскими поставками треть импорта нефти, по-разному трактуют «прощальные» санкции администрации Джо Байдена, выступившие в силу 10 января. Наибольшую осторожность, по данным EnergyIntel, проявляют государственные State Bank of India и Punjab National Bank, тогда как частные банки заняли более мягкую позицию.

По итогам прошлого года Россия экспортировала в Индию 1,7 млн баррелей в день, или почти половину всех морских поставок нефти. О санкциях стало известно, когда НПЗ договаривались о закупках на март, что вынудило их срочно искать альтернативных поставщиков. По данным Reuters, индийские заводы уже договорились о закупках сырья в Омане и ОАЭ. А кроме того, начали переговоры с Саудовской Аравией и ищут поставщиков в Западной Африке, рассказал знакомый с ситуацией источник Platts.

По оценкам S&P Global Commodity Insights, попавшие под санкции «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» обеспечивали около 20% российского нефтяного экспорта в Индию, а включенные в «черные списки» санкции танкеры перевозили в страну 450 тысяч баррелей в день, или четверть всех поставок.

Власти Индии приняли решение, что подсанкционные танкеры не смогут заходить в порты страны после 12 марта — даты, когда закончится период, отведенный Минфином США на завершение всех сделок с включенными в «черные списки» лицами. До этой даты Индия готова принимать танкеры, загруженные до дня введения санкций, рассказывал Bloomberg высокопоставленный чиновник в Нью-Дели.

В общей сложности, из-за ужесточения американских санкций Россия может лишится нефтяного экспорта в объеме до 800 тысяч баррелей в день, оценивали ранее аналитики Альфа-банка. Это каждый третий баррелей, который из страны вывозится морем, и каждый седьмой — суммарного экспорта, который Международное энергетическое агентство оценивает в 5 млн баррелей в сутки.

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