Википедия сменила «Белоруссию» на «Беларусь» 2 21.01.2025, 20:15

Речь идет о русскоязычной версии электронной энциклопедии.

Википедия сменила название статьи «Белоруссия» на «Беларусь» — это норма, употребления которой придерживаются сами белорусы.

Название «Белорусская ССР» сменилось на «Республика Беларусь» в сентябре 1991 года. Долгое время оба слова были вариантом нормы.

Активная дискуссия о названии статьи в русском разделе Википедии началась в 2010 году. В 2011 году была сформирована рабочая группа, которая не смогла принять никакого решения. В 2012 году еще одна рабочая группа решила оставить более «консервативный» вариант «Белоруссия», отметив, что оба названия употребляются примерно с одинаковой частотой.

Однако дискуссия продолжилась, и в 2022 году в арбитраж Википедии была подана заявка с требованием пересмотреть предыдущее решение — в частности, потому, что «баланс названий в русскоязычных источниках начал смещаться в сторону более современного «Беларусь».

В начале января 2025 года еще одна рабочая группа, обсуждавшая этот вопрос с начала 2023 года, изучила массивы текстов научных работ, материалов СМИ и литературы на русском языке, и пришла к выводу, что в российских государственных СМИ преобладает вариант «Белоруссия», а в других СМИ и источниках — «Беларусь», и рекомендовала переименовать статью.

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