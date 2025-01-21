Парад сразу из шести планет стал виден на небе
- 21.01.2025, 20:24
Самые яркие из них видны невооруженным глазом.
Парад сразу из шести планет Солнечной системы можно наблюдать на небе вечером во вторник, 21 января.
Самые яркие из них — Венера, Сатурн, Юпитер и Марс — видны невооруженным глазом, а Нептун и Уран — в телескоп.
Планеты стали видны сразу после заката — после 17:30 по Минску. Венера, Сатурн и Нептун скроются за горизонтом после 21:00 по Минску. Однако, согласно прогнозу, всю ночь в небе будут сиять Юпитер и Марс, а Уран можно будет разглядеть в телескоп.
При этом все шесть планет не исчезнут с неба еще в течение ближайшего месяца при ясной погоде. Кроме этого, 28 февраля к ним присоединиться Меркурий. Это ближайшая дата, когда семь планет будут видны на небе одновременно.
В 2025 году должны пройти еще два пара планет — 15 апреля — утренний парад из четырех планет (Нептун, Меркурий, Сатурн и Венера) и 11 августа — утренний парад из шести планет (Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн).