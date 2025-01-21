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Парад сразу из шести планет стал виден на небе

  • 21.01.2025, 20:24
Парад сразу из шести планет стал виден на небе

Самые яркие из них видны невооруженным глазом.

Парад сразу из шести планет Солнечной системы можно наблюдать на небе вечером во вторник, 21 января.

Самые яркие из них — Венера, Сатурн, Юпитер и Марс — видны невооруженным глазом, а Нептун и Уран — в телескоп.

Планеты стали видны сразу после заката — после 17:30 по Минску. Венера, Сатурн и Нептун скроются за горизонтом после 21:00 по Минску. Однако, согласно прогнозу, всю ночь в небе будут сиять Юпитер и Марс, а Уран можно будет разглядеть в телескоп.

При этом все шесть планет не исчезнут с неба еще в течение ближайшего месяца при ясной погоде. Кроме этого, 28 февраля к ним присоединиться Меркурий. Это ближайшая дата, когда семь планет будут видны на небе одновременно.

В 2025 году должны пройти еще два пара планет — 15 апреля — утренний парад из четырех планет (Нептун, Меркурий, Сатурн и Венера) и 11 августа — утренний парад из шести планет (Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн).

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