закрыть
21 января 2025, вторник, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер французский режиссер Бертран Блие

1
  • 21.01.2025, 20:43
  • 1,978
Умер французский режиссер Бертран Блие
Бертран Блие

Он считается одним из классиков французского кинематографа.

Французский кинорежиссер, сценарист и писатель Бертран Блие умер в возрасте 85 лет, сообщает Le Figaro.

По словам семьи Блие, он скончался 21 января у себя дома в Париже в окружении жены и детей.

Бертран Блие считается одним из классиков французского кинематографа 1970-х — 1980-х годов. В частности, он снял такие знаковые картины, как «Вальсирующие» (1974), «Приготовьте ваши носовые платки» (1978) «Холодные закуски» (1979), «Вечернее платье» (1986) и «Слишком красива для тебя» (1989). Режиссер регулярно сотрудничал с Жераром Депардье — с роли в фильме «Вальсирующие» фактически началась мировая слава актера.

Картина Блие «Приготовьте ваши носовые платки» была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке 1979 года. «Слишком красива для тебя» была удостоена Гран-при жюри Канского фестиваля 1989 года, а после еще пяти французских национальных кинонаград «Сезар».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип