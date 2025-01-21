Лучший футболист Беларуси-2024 близок к переходу в софийский ЦСКА
- 21.01.2025, 21:07
Подписание контракта находится на завершающей стадии.
Белорусский вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов может стать футболистом чемпионата Болгарии.
По информации местных СМИ, голкипер находится на сборах софийского ЦСКА, которые проходят в Турции.
Белорус прибыл в расположение потенциальной команды для завершения перехода, о котором могут объявить в ближайшее время. Подписание контракта находится на завершающей стадии.
Лапоухов в 2024 году забрал сразу четыре награды «Звездный мяч» от белорусской федерации футбола (АБФФ). Так, Федор стал лучшим футболистом Беларуси за календарный год.
Также игрок минского «Динамо» стал лучшим в трех номинациях высшей лиги чемпионата Беларуси: «лучший вратарь», «лучший молодой игрок» и «лучший футболист».