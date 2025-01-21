Лучший футболист Беларуси-2024 близок к переходу в софийский ЦСКА 21.01.2025, 21:07

Федор Лапоухов

Подписание контракта находится на завершающей стадии.

Белорусский вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов может стать футболистом чемпионата Болгарии.

По информации местных СМИ, голкипер находится на сборах софийского ЦСКА, которые проходят в Турции.

Белорус прибыл в расположение потенциальной команды для завершения перехода, о котором могут объявить в ближайшее время. Подписание контракта находится на завершающей стадии.

Лапоухов в 2024 году забрал сразу четыре награды «Звездный мяч» от белорусской федерации футбола (АБФФ). Так, Федор стал лучшим футболистом Беларуси за календарный год.

Также игрок минского «Динамо» стал лучшим в трех номинациях высшей лиги чемпионата Беларуси: «лучший вратарь», «лучший молодой игрок» и «лучший футболист».

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