Белорусы собирают январский урожай лисичек, моркови и петрушки 21.01.2025, 21:26

Видео.

Пользователи TikTok активно делятся своим зимним урожаем, пишет «Точка».

Список несезонных находок впечатляет: лисички, морковь, петрушка, сельдерей, руккола.

Тренд заключается в том, чтобы поделиться (читайте – похвастаться) видео своего урожая.

В одном из видео автор показывает петрушечку, которую она собрала с грядки 19 января 2025-го. Дело было в Могилевской области.

Тут же подписчики прокомментировали видео. «А у нас тюльпаны вылезли и пионы почки наклюнулись и один одуванчик желтенький 20 января, Могилев», – написал один из пользователей. (Орфография и пунктуация сохранены.)

Белоруска Лилия из северного региона страны собрала «кинутую» на зиму морковку. Дело в том, что осенью женщина решила не вырывать совсем мелкую морковь.

Она ее просто «кинула так». А уже 18 января белоруска похвасталась необычным урожаем и посоветовала не бояться сажать морковь на зиму.

Грибы тоже пошли

В Беловежской пуще 18 января одна из пользовательниц TikTok нашла лисички и тут же поделилась находкой с подписчиками. Как говорит автор видео, грибов вполне себе хватит на супчик.

На все удивления один из комментаторов парировал: «Мы в конце января пошли в лес на прогулку и насобирали лисичек на хороший суп. Я из Беларуси, Витебская область».