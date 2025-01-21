Глава Генштаба армии Израиля Герци Халеви объявил об отставке 21.01.2025, 21:30

В отставку также уходит отвечающий за сектор Газа генерал Ярон Финкельман.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что подаст в отставку 6 марта 2025 года и передаст командование своему преемнику. «Армия под моим командованием не выполнила свою миссию по защите граждан Израиля, и моя ответственность за ужасную неудачу будет сопровождать меня всегда», - пояснил свое решение Халеви в письме министру обороны страны Исраэлю Кацу, которое во вторник, 21 января, распространили израильские СМИ. Кац выразил признательность Халеви. Имя преемника не называется.

57-летний генерал, который возглавляет израильский Генштаб с декабря 2022 года, отметил, что покидает свой пост в тот момент, когда израильские военные добиваются «значительных успехов», однако признал, что «не все» военные цели Израиля были достигнуты. Армия продолжит борьбу, чтобы разгромить ХАМАС и «обеспечить возвращение заложников», добавил он.

Вслед за Халеви об отставке объявил начальник Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман. В зоне ответственности его командования находились приграничные с сектором Газа районы на юге Израиля. Причиной этого решения Финкельман также назвал ответственность за неудачи ЦАХАЛ в преддверии нападения ХАМАС. Он добавил, что 7 октября 2023 года не выполнил свой долг по защите мирных жителей, атакованных террористами.

Три израильских министра Израиля подали в отставку из-за перемирия с ХАМАС

Как сообщило двумя днями ранее издание The Times of Israel со ссылкой на заявление крайне правой партии «Оцма ехудит» («Еврейская сила»), в отставку подал лидер партии, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он «перешел все идеологические красные линии», назвав сделку с ХАМАС «полной победой терроризма».

Свои посты оставили также однопартийцы Бен-Гвира — министр наследия Амихай Элиягу и министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Кроме того, партия «Оцма ехудит» объявила о выходе из правящей коалиции. В ее заявлении говорится о готовности вернуться, если военные действия против группировки ХАМАС возобновятся и «будут продолжаться до полной победы».

Ранее 19 января в секторе Газа вступило в силу с задержкой на несколько часов шестинедельное перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, призванное положить конец войне, продолжающейся уже более 15 месяцев. Накануне перемирия Нетаньяху подчеркнул, что если соглашение провалится, то Израиль возобновит боевые действия и добьется всех поставленных целей, включая уничтожение ХАМАС.

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