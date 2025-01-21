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Белорусам предлагают $2,6 миллиона за «заботу о ребенке»

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  • 21.01.2025, 21:41
Белорусам предлагают $2,6 миллиона за «заботу о ребенке»

В чем подвох?

34-летний житель Гродно стал мишенью для мошенников. На этот раз заряжали свежей схемой. Дело было так: незнакомец написал белорусу в Instagram, предложив доступ к криптокошельку с более чем 2,6 миллиона долларов в обмен на «заботу о ребенке». Для достоверности сказанного мошенник поделился логином и паролем к аккаунту на платформе для хранения криптовалют. В чем же подвох?

Гродненец, заинтригованный столь щедрым предложением, вошел в аккаунт и увидел внушительный баланс. Положительные отзывы о платформе, размещенные в аккаунте, еще больше усилили доверие. Однако при попытке вывести деньги система запросила покупку VIP-статуса стоимостью 50 долларов. Осознав, что он имеет дело с мошенниками, мужчина прекратил дальнейшие действия, пишет «Онлайнер».

Как выяснилось, эта схема появилась в конце 2024 года. Ее цель — заставить жертву покупать все более дорогие статусы, начиная с 50 долларов и доходя до 50 тысяч долларов за «полный доступ» к счету. На самом деле никаких денег жертвы не получают.

Посещение подобных сайтов может быть опасным не только финансово. Мошеннические платформы могут заражать устройства вирусами, способными украсть личные данные. Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к подобным предложениям, особенно если речь идет о внезапном богатстве.

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