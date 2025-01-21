Производитель танков Leopard 2 открыл в Украине совместное предприятие 21.01.2025, 22:11

Подробности.

Немецкая компания KNDS Deutschland официально открыла совместное предприятие с одним из представителей оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во вторник, 21 января.

По словам Сметанина, компания будет специализироваться на обслуживании и ремонте военной техники, поставленной немецкой компанией в ВСУ. Первые образцы этой техники появились в Украине в 2022 году.

«Украинские специалисты уже прошли обучение в Германии, на объектах уже установлены первые системы», — сказал министр.

Он добавил, что техника Сил обороны будет «ремонтироваться быстрее». Кроме этого, работа такого предприятия значительно «поддержит экономику инвестициями и рабочими местами».

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