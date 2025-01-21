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Соболенко установила уникальное достижение на Australian Open в 21 веке

  • 21.01.2025, 22:44
Соболенко установила уникальное достижение на Australian Open в 21 веке
Арина Соболенко

Белоруска стала первой теннисисткой, которая смогла выиграть 19 матчей подряд на этом турнире.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025. Таким образом, белоруска стала первой теннисисткой в 21 веке, которая смогла выиграть 19 матчей подряд на АО.

В рамках пятого круга Арина в трех сетах обыграла представительницу России Анастасию Павлюченкову. Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:3.

Напомним, Australian Open-2025 проходит в Мельбурне с 6 по 26 января. В основной сетке соревнований принимают участие 128 спортсменок.

Действующим победителем является белоруска Арина Соболенко, которая в финале обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:2. Первая ракетка мира может во второй раз защитить свой титул.

Призовой фонд первого мэйджора в сезоне составляет 59,9 млн долларов, что на 11,6% больше, чем в 2024 году.

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