ЕС в 2025 году выделит Украине 30 миллиардов евро поддержки 21.01.2025, 22:52

Сумму назвало министерство финансов Украины.

Европейский Союз в 2025 году предусматривает 30,6 млрд. евро бюджетной поддержки для Украины. В частности, 18,1 млрд евро в рамках инициативы стран G7 ERA за счет доходов от замороженных активов РФ и 12,5 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщает министерство финансов Украины.

Привлеченные средства будут направлены на обеспечение потребностей госбюджета в 2025 и 2026 годах.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время выступления на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) в Брюсселе отметил, что ЕС — самый большой донор прямой бюджетной помощи с февраля 2022 года. За этот период 45 млрд. евро было привлечено на финансирование приоритетных расходов госбюджета.

Чиновник также отметил, что в 2024 году бюджетная помощь ЕС составила более 40% всех внешних поступлений - 16,1 млрд евро.

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