В штаб инженеров «Формулы-1» впервые наняли женщину

В штаб инженеров «Формулы-1» впервые наняли женщину1
- 21.01.2025, 23:08
Кто она.
Haas официально подтвердил назначение Лауры Мюллер на пост гоночного инженера команды «Формулы-1».
Она стала первой женщиной в истории франшизы на подобной должности.
Лаура будет сотрудничать с пилотом Haas Эстебаном Оконом.
Мюллер обучалась в Мюнхенском техническом университете, после чего начала карьеру в автоспорте.
Специалистка трудилась в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а с 2022 года была перформанс-инженером в Haas.
Руководитель команды Айо Комацу лестно отозвался о способностях Мюллер, подчеркнув, что в Haas никогда не обращали внимания на национальность или пол специалиста.
Главным аспектом при выборе сотрудников Комацу считает работу человека, коммуникацию и стремление к максимальным результатам.
Мюллер начала свою карьеру в «Формуле-1» именно в Haas: работала инженером симулятора, затем получила повышение и стала одним из специалистов, отвечающих за эффективность машины.