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В штаб инженеров «Формулы-1» впервые наняли женщину

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  • 21.01.2025, 23:08
В штаб инженеров «Формулы-1» впервые наняли женщину

Кто она.

Haas официально подтвердил назначение Лауры Мюллер на пост гоночного инженера команды «Формулы-1».

Она стала первой женщиной в истории франшизы на подобной должности.

Лаура будет сотрудничать с пилотом Haas Эстебаном Оконом.

Мюллер обучалась в Мюнхенском техническом университете, после чего начала карьеру в автоспорте.

Специалистка трудилась в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а с 2022 года была перформанс-инженером в Haas.

Руководитель команды Айо Комацу лестно отозвался о способностях Мюллер, подчеркнув, что в Haas никогда не обращали внимания на национальность или пол специалиста.

Главным аспектом при выборе сотрудников Комацу считает работу человека, коммуникацию и стремление к максимальным результатам.

Мюллер начала свою карьеру в «Формуле-1» именно в Haas: работала инженером симулятора, затем получила повышение и стала одним из специалистов, отвечающих за эффективность машины.

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