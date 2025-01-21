В Беловежской пуще обнаружили «ледяные волосы» 21.01.2025, 23:27

Фотофакт.

В прохладную погоду в Беловежской пуще порой обнаруживают необычные белые объекты, напоминающие клочья бороды или длинных волос. Администрация нацпарка поспешила раскрыть их происхождение.

Выяснилось, что «ледяные волосы» – это тончайшие ниточки льда длиной до 20 см, которые вырастают на влажной гниющей древесине.

И только в 2015 году стало известно, что причина их образования – гриб под названием Exidiopsis effusa.

Когда жидкость из древесины выходит через микропоры под действием холода, ферменты этого гриба смешиваются с влагой и не дают ей слипаться в крупные кристаллы льда.

Так нитки растут, пока не закончится вода или не изменятся условия окружающей среды.

А «ледяные волосы» очень привередливы. Им нужна температура, близкая к нулю, и большое количество жидкости в древесине. Но даже при соблюдении всех условий увидеть это природное явление можно только в Северном полушарии, между 45-й и 50-й параллелями, и лишь в широколиственных лесах.

Почему так – ученые до сих пор не знают. Однако сейчас подходящая погода, чтобы отправиться в Беловежскую пущу и поискать «ледяные волосы» самому.

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