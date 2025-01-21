Мерц: Война должна закончиться без всякой надежды для Путина победить и захватить Украину 1 21.01.2025, 23:37

Фридрих Мерц

Об этом кандидат в канцлеры ФРГ заявил на полях Давосского экономического форума.

Полномасштабная война России против Украины должна завершиться без всякой надежды для российского диктатора Владимира Путина, который ее развязал, достичь своих целей и покорить Украину.

Об этом заявил лидер немецкой консервативной оппозиции и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц во время дискуссии на полях Давосского экономического форума, сообщает «Укринформ».

«Эта война должна закончиться, но она не закончится с позиции слабости. Она закончится только с позиции силы и, для Путина, без всякой надежды победить и захватить Украину», - подчеркнул Мерц.

У немецкого политика запланирована вечером 21 января в кулуарах форума с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я скажу ему (Зеленскому. - Ред.), когда встречусь с ним сегодня вечером, как сказал и незадолго до Рождества, что он может положиться на нас. И что мы не ведем украинскую войну против России, но мы боремся за нашу свободу, за наши общества, за образ жизни, который мы имеем в этой части Европейского Союза и в этой части Европы. И что мы должны попытаться сделать все, чтобы однажды Путин сдался, потому что увидит, что у него нет шансов выиграть эту войну и захватить Украину», - рассказал Мерц.

По его словам, ему очень жаль, что приходится говорить об этой войне уже три года.

Он глубоко убежден, что если бы Германия и другие партнеры в Европе предоставили Украине лучшую, более сильную поддержку раньше, война России против Украины могла бы уже закончиться.

Мерц добавил, что сегодня завершение войны является «крайне неопределенным», есть «очень критическая фаза», поскольку пока неизвестно, что сделает правительство США при президентстве Дональда Трампа.

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