В Курске беженцы из приграничных районов области вышли на митинг 22.01.2025, 4:18

Они требовали встречи с губернатором региона, но он к ним не вышел.

В Курске несколько дестков жителей Глушковского района области вышли на митинг на Красную площадь города с требованием встречи с губернатором региона Александром Хинштейном. Он к ним не вышел. Представители Хинштейна заявили, что он заболел. Об этом сообщает издание «Друг для друга».

Собравшиеся записали обращение к губернатору. В нем они заявили, что уже почти полгода, как оказались «выброшены на улицу в полную неизвестность». По словам участников митинга, у них нет постоянного места жительства, они вынуждены жить в пунктах временного размещения и съемных квартирах.

«Наши дети стали забывать, что такое родной дом, наши старики умирают в ПВР на казенных койках. Нам нужны конкретные решения по всем наболевшим темам. Поэтому от лица жителей Глушковского района требуем в кратчайшие сроки организовать встречу врио губернатора Хинштейна с жителями нашего района. Александр Евсеевич, вы сами говорили об отсутствии коммуникации между властью и народом. Так выйдете на прямой диалог с нами», - заявили жители Глушковского района в обращении.

С митингующими встретилась врио советника губернатора Виктория Пенькова. В пресс-службе правительства региона заявили, что «люди получили необходимые разъяснения и консультации по всем волнующим их ситуациям” .

Глушковский район Курской области находится на границе с Украиной. В августе 2024 года власти региона объявили в нём эвакуацию на фоне операции ВСУ в Курской области. Район оказался зажат с трех сторон: с запада и юга — украинская граница, с востока — Суджанский район, где с 6 августа идут боевые действия. Численность населения Глушковского района по состоянию на начало 2022 года составляла около 20 тысяч человек.

С начала ноября прошлого года беженцы из районов Курской области, где с августа идут бои, начали выходить с протестными акциями на Красную площадь Курска, отмечает «Агентство». 10 ноября на протесты вышли более 100 жителей Суджанского района, которым после захода ВСУ в Курскую область пришлось оставить свои дома. Люди требовали от властей предоставления сертификатов на покупку нового жилья, компенсаций стоимости аренды квартир в Курске и вывоза остающихся в занятых ВСУ населенных пунктах местных жителей.

По официальным данным, свои дома в Суджанском, Глушковском, Кореневском районах, где идут боевые действия, а также в ряде других приграничных районов Курской области покинули более 110 тысяч человек. Вынужденные переселенцы жалуются на проблемы с проживанием и получением пособий.

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