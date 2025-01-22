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Шольц: Ничего об Украине без Украины

  • 22.01.2025, 6:03
Шольц: Ничего об Украине без Украины

Зеленский обсудил с канцлером ФРГ усиление украинской ПВО.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом сообщил Офис президента 21 января.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы дальнейшей поддержки Украины и координации с международными партнерами для достижения справедливого мира.

Также глава государства поблагодарил за помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

«Германия – вторая по объему предоставленной нашему государству поддержки. С начала полномасштабного российского вторжения ФРГ передала помощь более чем на €37 млрд», – говорится в сообщении.

Отдельно президент отметил лидерство страны в усилении украинской противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что Германия внесла весомый вклад в спасение украинцев и помогла сохранить тысячи жизней.

«Во время встречи особое внимание уделили продолжению поддержки Украины, в частности, дальнейшему обеспечению средствами противовоздушной обороны, и координации шагов со всеми союзниками. Это поможет усилить украинских воинов на фронте, укрепить позиции Украины и приблизить справедливый и длительный мир», – добавил Зеленский.

Шольц в соцсети Х написал: «Ничего об Украине без Украины».

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