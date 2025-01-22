Более 20 штатов подали иск против указа Трампа о запрете гражданства по рождению 22.01.2025, 8:09

Указ объемом около 700 слов был подписан поздно вечером в понедельник.

Генеральные прокуроры из 22 штатов подали иск, чтобы остановить попытку президента Дональда Трампа отменить давнюю практику, известную как гражданство по праву рождения. Эта норма гарантирует, что дети, рожденные в США, автоматически получают гражданство, независимо от статуса их родителей.

Об этом сообщает Associated Press.

Указ Трампа объемом около 700 слов был подписан поздно вечером в понедельник. Это шаг является исполнением одного из его предвыборных обещаний. Однако реализация остается под вопросом, так как впереди, скорее всего, будет долгий судебный процесс по поводу иммиграционной политики и конституционного права на гражданство.

Генпрокуроры-демократы и защитники прав иммигрантов считают, что вопрос гражданства по рождению решен законодательно. Они подчеркивают, что хоть президенты и обладают широкими полномочиями, но они не являются королями.

«Президент не может одним росчерком пера списать 14-ю справку с лица земли, и точка», - заявил генпрокурор Нью-Джерси Мэтт Платкин.

В Белом доме ответили, что готовы предстать перед штатами в суде, назвав иски «не более чем продолжением сопротивления левых».

«Радикальные левые могут либо плыть против течения и отвергнуть волю народа, либо присоединится к нему и работать с президентом Трампом», - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.

Тем временем генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг, который является гражданином США по рождению и первым в стране избранным генеральным прокурором китайского происхождения, заявил, что иск носи для него личный характер.

«14-я поправка говорит то, что она означает, и она означает то, что говорит: если вы родились на американской земле, вы американец. Точка. Нет никаких законных юридических дебатов по этому вопросу. Но тот факт, что Трамп абсолютно неправ, не помешает ему прямо сейчас нанести серьезный вред американским семьям, таким как моя», - сказал он.

Подписание указов

Напомним, что первый день на посту президента США Дональд Трамп начал подписания указов. Они касались энергетики, иммиграционной политики, нацбезопасности, а также отмены ряды решений администрации Джо Байдена. Поскольку данные документы не требуют одобрения Конгрессом, они могут быть выполнены быстро.

Отметим, что первые указы Трамп начал подписывать прямо на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, где проходил президентский парад. Через некоторое время он отправился в Белый дом и продолжил подписание.

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