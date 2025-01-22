Просил включать любовные фильмы: бойцы ВСУ раскрыли детали взятия в плен солдата КНДР 22.01.2025, 8:14

иллюстративное фото

Он также не хотел избавляться от палки колбасы, которую имел при себе.

Во время того, как украинские защитники брали в плен солдата Северной Кореи, он не хотел избавляться от палки колбасы, которую имел при себе, а также просил включать ему фильмы о любви. Об этом рассказали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

Захватить иностранного солдата удалось после отступления российских войск, которые штурмовали украинские позиции с утра до вечера.

Оператор БПЛА сообщил собратьям, что в одном из окопов есть движение. Они сначала подумали, что это украинский боец, поскольку у него на голове был зеленый шарф-труба, но впоследствии поняли, что это солдат КНДР:

«У него на броне были граната и нож. Я ему показывал, чтобы он это все сбросил. И еще было что-то красное в подсумках. Мы думали, может, зажигалка самодельная. Он достает, а это колбаса. Он показывает, что это еда, и он не сбросит. Ну, мы оставили ему», — рассказали украинцы.

Военнослужащий КНДР имел ранения в челюсть и руку, но кто-то оказал ему помощь. Пленного доставили на точку эвакуации и в последний момент он разогнался и со всей силы ударился головой в бетонный столб у дороги. Один из защитников считает, что он хотел или навредить себе, чтобы не сдаваться в плен, или обмануть украинских бойцов:

«Потом наши побратимы передавали, что его приняли хорошо. Оказали помощь, дали есть. Он еще просил, чтобы ему включали фильмы какие-то любовные», — отметили в ДШВ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com