В Китае казнили мужчину, совершившего одно из самых жестоких преступлений в стране 22.01.2025, 8:17

Атака в свое время потрясла страну.

В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении Фан Вэйцзю, чья трагическая и жестокая атака потрясла страну. Об этом сообщает CNN.

В ноябре 2024 года мужчина на внедорожнике преднамеренно въехал в толпу у спортивной арены в городе Чжухай.

Этот инцидент стал самым кровавым актом агрессии за последние годы. Жертвами нападения стали 35 человек, более 40 получили тяжелые травмы.

Причиной преступления стала глубокая личная обида. После болезненного развода Фан Вэйцзю остался крайне недоволен разделом имущества. Его гнев перерос в жажду мести, которая вылилась в хладнокровно спланированную атаку.

Суд охарактеризовал действия Фан Вэйцю как «крайне подлые», методы — «особо жестокими», а последствия — «катастрофическими».

Казнь преступника состоялась всего через три недели после вынесения приговора, что демонстрирует решимость китайских властей жестко карать за подобные деяния.

Подобный случай стал самым кровавым инцидентом за последние годы в Китае. Последствия трагедии стали настоящим шоком для общества, показав, насколько далеко может зайти человек, движимый ненавистью.

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