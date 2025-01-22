Трамп заявил, что введет новые санкции против РФ
- 22.01.2025, 8:23
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Если Путин не пойдет на переговоры.
Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.
Об этом он заявил выступая в Белом доме, сообщает Bloomberg и CNN.
В ходе выступления Трамп добавил, что скоро поговорит с Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет.
«Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский хотел бы мира, но для этого нужны двое», - сказал президента США, имея ввиду Путина.
Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.
Напомним, 20 января после инаугурации Трамп тоже заявил, что Зеленский хочет заключить сделку. В то же время президент США выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, поскольку не заключая его, диктатор РФ разрушает Россию.
«Думаю, Россия имеет большие проблемы. Посмотрите на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить сделку», - сказал Трамп.
Также он отметил, что пытается как можно быстрее добиться завершение войны в Украине, повторив утверждение, что данная война «никогда не должна была начаться».