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Трамп заявил, что введет новые санкции против РФ

  • 22.01.2025, 8:23
  • 1,334
Трамп заявил, что введет новые санкции против РФ

Если Путин не пойдет на переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.

Об этом он заявил выступая в Белом доме, сообщает Bloomberg и CNN.

В ходе выступления Трамп добавил, что скоро поговорит с Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет.

«Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский хотел бы мира, но для этого нужны двое», - сказал президента США, имея ввиду Путина.

Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, 20 января после инаугурации Трамп тоже заявил, что Зеленский хочет заключить сделку. В то же время президент США выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, поскольку не заключая его, диктатор РФ разрушает Россию.

«Думаю, Россия имеет большие проблемы. Посмотрите на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить сделку», - сказал Трамп.

Также он отметил, что пытается как можно быстрее добиться завершение войны в Украине, повторив утверждение, что данная война «никогда не должна была начаться».

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