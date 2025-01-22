В Беларуси ужесточили контроль за доменными именами в интернете 22.01.2025, 8:29

Документ вступил в силу.

Оперативно-аналитический центр при Лукашенко издал изменения в указ «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет». Теперь технический администратор доменной зоны получил право аннулировать регистрацию доменных имен, которые наносят вред «национальным интересам. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«При выявлении доменного имени, способного причинить вред национальным интересам Республики Беларусь, администратор национальной доменной зоны вправе принять решение об аннулировании записи о его регистрации», — говорится в документе.

Такие доменные имена будут включаться в специальный перечень.

Кроме того, расширен список оснований для аннулирования регистрации доменных имен.

В настоящее время техническим администратором белорусской доменной зоны является ООО «Белорусские облачные технологии», которое полностью принадлежит государству.

Документ вступает в силу с момента официального опубликования.

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