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Сирия расторгла соглашение с Россией по порту Тартус

  • 22.01.2025, 8:32
Сирия расторгла соглашение с Россией по порту Тартус

Москва надеялась на сохранение договора.

Власти Сирии аннулировали соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией «Стройтрансгаз» в 2019 году. Об этом сообщил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди в интервью газете Al Watan.

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — отметил он. Джуди уточнил, что сирийские рабочие уже приступили к восстановлению оборудования, которое не было модернизировано в рамках контракта.

Контракт с российской стороной предусматривал управление портом сроком на 49 лет и инвестиции в его развитие более чем на 500 млн долларов. Однако, по данным сирийской стороны, ожидаемая модернизация так и не была выполнена.

Порт Тартус является вторым по величине морским портом Сирии и одновременно важной военной базой России в Средиземном море.

В декабре замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия рассчитывает сохранить свои военные базы в Сирии, несмотря на смену властей в стране. Тогда же Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Москва близка к соглашению с новыми властями Сирии по сохранению авиабазы Хмеймим и порта в Тартусе.

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