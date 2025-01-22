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«Путин такого удара не ожидал»

  • 22.01.2025, 8:39
  • 16,978
«Путин такого удара не ожидал»
Виктор Орбан

На изменение позиции Венгрии в отношении РФ повлиял новый президент США.

До конца января Европейский Союз планирует продлить действие санкций против России, введенных в ответ на агрессию против Украины. На этот раз Венгрия, которая ранее блокировала такие решения, отказалась от своей позиции.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк (Rikard Jozwiak) в своем Х-аккаунте.

По словам Йозвяка, на изменение позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана повлияла позиция нового президента США Дональда Трампа.

«Похоже, Евросоюз в пятницу сможет продлить экономические санкции против РФ еще на 6 месяцев. Венгрия ранее этому сопротивлялась, но новая администрация (президента - ред.) США, несмотря на все, хочет сохранения санкций», - написал журналист.

Вся ирония заключается в том, что Венгрия неоднократно блокировала санкционные инициативы ЕС в отношении РФ. Однако это объяснялось прагматическими интересами.

Используя украинский вопрос, премьер Орбан давит на ЕС, добиваясь для своей страны дополнительных выгод.

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