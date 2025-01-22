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Украинские партизаны устроили дерзкую диверсию в Донецке

  • 22.01.2025, 8:45
  • 3,396
Украинские партизаны устроили дерзкую диверсию в Донецке

Прямо возле воинской части, где дислоцируется оккупационная бригада «Кальмиус».

Украинские партизаны провели очередную успешную диверсию в оккупированном еще с 2014 года Донецке. Под самым носом у захватчиков они сожгли автомобиль оккупантов возле воинской части в городе.

Авто захватчики использовали для подвоза боекомплекта и личного состава, вместе с ним сгорели и средства РЭБ, которыми был укомплектован транспорт. Как была совершена диверсия, рассказали и показали в военном движении украинцев и крымских татар «Атеш».

Авто оккупантов партизаны сожгли прямо возле воинской части 08802: там дислоцируется оккупационная бригада «Кальмиус», воюющая на Донецком направлении.

«Транспорт был подготовлен для выполнения боевых задач (подвозки бк и личного состава) и укомплектован средствами РЭБ, которые Z-псевдоволонтеры только передали и на которые еле собрали всей Россией. Наш агент выждал удобный момент и уничтожил авто, когда рашисты потеряли бдительность», – отмечено в сообщении.

В «Атеш» подчеркнули, что машина сгорела полностью: местные пожарные на вызов ехать не спешили.

«Транспорт восстановлению не подлежит — пожарный расчет не приехал вовремя. Скорее всего, местные жители понимали, что это за машина и не хотели мешать ей гореть. Таким образом жители Донецка мстят оккупантам за то, что они сделали с их городом и Украиной», – заявили в «Атеш».

Там добавили, что продолжают активную деятельность как по проведению диверсий, так и по сбору информации для Сил обороны Украины.

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