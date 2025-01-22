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Трамп не против, чтобы TikTok купил Маск или Эллисон

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  • 22.01.2025, 8:47
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Трамп не против, чтобы TikTok купил Маск или Эллисон

Но 50% акций должны отойти государству.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к тому, чтобы миллиардеры Илон Маск или Ларри Эллисон приобрели соцсеть TikTok в рамках совместного предприятия с правительством Соединенных Штатов. В случае, если платформа не будет продана, ей вновь грозит блокировка.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп предложил, чтобы потенциальный покупатель передал 50% акций государству, что обеспечило бы получение необходимого разрешения и надежного партнера.

«У меня есть право заключать сделки. Так что я думаю сказать кому-то: купите это и отдайте половину Соединенным Штатам Америки, половину, а мы дадим вам разрешение, и у вас будет отличный партнер», - сказал президент США.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, предоставляющий китайской компании ByteDance, владельцу TikTok, 75 дней для продажи американского сегмента бизнеса из-за опасений по поводу национальной безопасности. В случае отсутствия сделки TikTok может быть запрещен в США.

В последние дни американский президент неоднократно заявлял, что он мог бы рассмотреть возможность покупки половины компании американским покупателем и управления ею как совместным предприятием с ее нынешним китайским владельцем ByteDance на паритетных началах.

Возможная продажа TikTok таким бизнесменам, как Маск или Эллисон, рассматривается как способ сохранить работу приложения в США, обеспечив при этом участие американского правительства в управлении платформой. Однако детали такого совместного предприятия и степень участия правительства США в TikTok пока остаются неясными.

«У вас есть актив, который не имеет никакой стоимости или имеет стоимость в триллион долларов. Все зависит от того, дадут ли Соединенные Штаты разрешение», - добавил Трамп.

По его словам, эта сделка сделает TikTok более ценным, поскольку компания станет стратегическим партнером правительства США, что обеспечит ей долгосрочную прибыльность и успех.

Напомним, что закон принятый Конгрессом США, который запрещает TikTok на территории Штатов, 19 января вступил в силу. К тому моменту компания ByteDance не продала платформу, в связи с чем уже с вечера 18 января соцсеть пропала из магазинов App Store и Google Play. Более того, TikTok не работал у тех, у кого было установлено приложение, и обойти запрет не помогал даже VPN.

Однако с приходом Дональда Трампа соцсеть вновь заработала. Как мы писали выше, президент США подписал соответствующий указ.

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