Украинские бойцы эффектно взяли в плен шестерых военных РФ 1 22.01.2025, 8:56

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Видеофакт.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) провели удачную операцию в тылу войск России и взяли в плен шестерых оккупантов. Об этом рассказали участники операции.

Командир 2-й роты 2-го штурмбата с позывным Дацик отметил, что россияне приняли украинских военных за своих.

«Думают, что это их штурмовики ошибочно накатывают на свои позиции. Только на нашей позиции они прозревают, что попали в плен. И проверять их военные будут не «свои», а бойцы Третьей штурмовой», — говорится в подписи к видео.

«Дацик» подчеркивает, что в ходе операции пехотинцы 3-й ОШБр перемещались в тыл без поддержки дронов со «слепой стороны». Когда они подошли к блиндажу, то услышали голоса солдат ВС РФ, начали кидать гранаты и продвигаться. В это время «Дацик» предложил сыграть сцену: превратиться в военных РФ и кричать на русском языке «х..лы, сдавайтесь».

После этого оккупанты закричали в ответ «мы русские бл…ь». Впоследствии оккупанты признались, что их фронтовые товарищи не раз штурмовали свои же позиции.

Далее шестерых пленных повели якобы в штаб «для проверки документов» и в итоге сказали «добро пожаловать в Украину». Оккупанты рассказали, что пребывали на позиции с одним погибшим, причем его тело пролежало 10 дней.

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