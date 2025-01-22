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В центре Минска продают квартиру, которую оценят те, кто любит поесть ночью

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  • 22.01.2025, 9:07
  • 3,844
В центре Минска продают квартиру, которую оценят те, кто любит поесть ночью

И ностальгирует по СССР.

В Минске есть сталинка, на фасаде которой размещено больше 10 мемориальных досок — там жили известные всей стране люди. Это дом с окнами, которые смотрят на цирк, находится он на перекрестке проспекта Независимости и улицы Янки Купалы. Сейчас в этой многоэтажке продается несколько квартир. «Зеркало» посмотрело на одну из них — самую дешевую, где сохранились интерьеры старого периода.

Дом на улице Янки Купалы, 17 построили в 1957 году. Он имеет и второй адрес — проспект Независимости, 30. Фактически два дома слиты воедино, со стороны не скажешь, что у них разные адреса.

«Комсомольская правда» подсчитала, что на фасаде строения висели 13 мемориальных досок — в память о знаменитостях, которые здесь жили. Например, среди них Герой СССР Василий Козлов, профессор медицины Иван Инсаров, писатель Владимир Карпов, драматург Кастусь Губаревич, композитор Николай Аладов и другие.

Сегодня в доме продаются три квартиры, причем самое старое объявление размещено еще в 2021 году. Покупать жилье здесь люди не спешат — оно хоть и комфортное, но недешевое. Дороже всего здесь продается трешка с современным ремонтом, за нее просят 1 120 748 рублей, или 324 000 долларов.

Но нас интересовала самая дешевая квартира — очень уж хотелось изучить интерьер, максимально приближенный к тому, что был при СССР. Такой оказалась трехкомнатная квартира, расположенная на втором этаже семиэтажки.

Отметим, что капитальный ремонт в этом доме был в 2007 году.

Общая площадь квартиры составляет почти 90 «квадратов», жилая — под 60 «квадратов», кухня — чуть меньше девяти.

Высота потолков — 3,16 метра. С одной стороны окна жилья выходят во двор, с другой — на улицу, в сторону цирка.

Судя по фото, в одной из комнат рядом с кроватью стоит холодильник.

Санузел здесь раздельный, в ванной комнате есть большое наружное окно.

Отмечается, что в квартире на полу уложен паркет, на потолке сохранилась оригинальная лепнина.

Жилье продается за 608,8 тысячи рублей, или 176 000 долларов (6849 рублей, или 1980 долларов за квадратный метр). В конце прошлого октября за трешку просили более солидную сумму — 622 638 рубля, или 180 000 долларов.

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