Кривляния случайного Путина 2 22.01.2025, 9:14

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С каждый днем в России становится все хуже и хуже.

«День, наконец, кончил тянуться», - писал Алексей Толстой в «Золотом ключике», подводя итог первому, скучному дню в жизни Буратино.

То же можно подумать и сегодня. После «фонтана указов» Трампа, его эпатажных жестов, хорошей новостью является то, что первый день его второго и последнего президентства канул в историю. Ход времени неумолим и президентство Трамп покатилось к своему концу. Одним днем чудачеств стало меньше.

К сожалению, граждане России лишены и этой небольшой радости в отношении устройства власти в стране. Здесь даже и непонятно, когда закончится правление случайного персонажа, выбранного Ельциным «преемником». Четверть века кривляний и трагедий. В России каждый последующий день похож на предыдущий. Извините, не совсем похож. С каждый днем все хуже и хуже.

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