В США создали электрический летающий мотоцикл-амфибию

В США создали электрический летающий мотоцикл-амфибию2
- 22.01.2025, 9:21
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Транспорт будущего показали на видео.
Стартап Rictor из США представил оригинальный проект Skyrider X1. Транспортное средство сочетает в себе черты мотоцикла, вертолета и амфибии. Подробности оригинальной новинки раскрыли на сайте Rictor .
Новый Rictor Skyrider X1 — электрический мотоцикл с закрытым кузовом. Это одноместная двухколесная капсула с большой площадью остекления и выдвижными колесами-подножками.
Для управления Rictor Skyrider X1 в салоне установили многофункциональный джойстик. Также имеется большой сенсорный дисплей. Грузоподъемность составляет 100 кг.
По суше Rictor Skyrider X1 может ехать со скоростью до 70 км/ч. Также он способен преодолевать водные препятствия, ведь кузов герметизированный.
На крыше Rictor Skyrider X1 установлены раскладные винты — он довольно быстро превращается в большой квадрокоптер. Скорость полета — до 100 км/ч.
Электробайк Rictor Skyrider X1 оснастили автопилотом, который управляет вертикальным взлетом и посадкой, а также способен самостоятельно подстраивать высоту полета, в зависимости от погодных условий и особенностей местности.
Летающий мотоцикл будут предлагать в двух версиях — с батареей на 10,5 и 21 кВт∙ч. В первом случае Skyrider X1 сможет проехать 100 км и продержаться до 25 мин в воздухе, во втором — эти показатели составляют 180 км и 40 мин, соответственно.