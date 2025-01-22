закрыть
22 января 2025, среда, 10:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отбросили россиян в районах двух населенных пунктов

  • 22.01.2025, 9:28
  • 1,720
ВСУ отбросили россиян в районах двух населенных пунктов

Украинские силы наступают возле Шевченко и в Удачном.

В ночь на 22 января украинские военные успешно отбили атаки противника вблизи населенных пунктов Шевченко и Удачное. В то же время, по данным аналитического проекта DeepState, российские войска продолжают наступление в других районах Донецкой области.

По информации DeepState, враг продвинулся в районе Великой Новоселки, Воздвиженки, Славянки и Серебряного.

Российские оккупанты пытаются захватить Большую Новоселку, стремясь перерезать дорогу из Зеленого Поля и занять населенный пункт без уличных боев.

Кроме того, российская армия обходит Покровск с юга, приближаясь к границе с Днепропетровской областью. В настоящее время противник движется в направлении Котлино и Удачного, расположенных на трассе Межевая—Покровск.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктора Трегубова, оккупанты обладают численным преимуществом и ведут активные наступательные действия, пытаясь захватить близлежащие села для частичного окружения Покровска.

Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил о резком усилении обстрелов города российскими войсками. Сейчас противник находится менее чем в трех километрах от города.

В Торецке продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику «выжженной земли», разрушая городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип