ВСУ отбросили россиян в районах двух населенных пунктов 22.01.2025, 9:28

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Украинские силы наступают возле Шевченко и в Удачном.

В ночь на 22 января украинские военные успешно отбили атаки противника вблизи населенных пунктов Шевченко и Удачное. В то же время, по данным аналитического проекта DeepState, российские войска продолжают наступление в других районах Донецкой области.

По информации DeepState, враг продвинулся в районе Великой Новоселки, Воздвиженки, Славянки и Серебряного.

Российские оккупанты пытаются захватить Большую Новоселку, стремясь перерезать дорогу из Зеленого Поля и занять населенный пункт без уличных боев.

Кроме того, российская армия обходит Покровск с юга, приближаясь к границе с Днепропетровской областью. В настоящее время противник движется в направлении Котлино и Удачного, расположенных на трассе Межевая—Покровск.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктора Трегубова, оккупанты обладают численным преимуществом и ведут активные наступательные действия, пытаясь захватить близлежащие села для частичного окружения Покровска.

Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил о резком усилении обстрелов города российскими войсками. Сейчас противник находится менее чем в трех километрах от города.

В Торецке продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику «выжженной земли», разрушая городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

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