«Люди прыгали из окон» 22.01.2025, 9:35

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Очевидцы рассказали о пожаре в отеле на горнолыжном курорте Турции.

По данным властей, при пожаре в 12-этажном отеле на горном курорте в Турции погибли 76 человек, еще 51 получил ранения. Трагедия произошла в разгар сезона, когда отель был заполнен на 80−90%, передает The Guardian.

Пожар начался около 3.30 утра в ресторанной зоне отеля. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям здания, а густой дым заполнил коридоры. В попытке спастись гости отеля прыгали из окон или пытались спуститься с помощью связанных простыней.

«Это было как апокалипсис. Пламя охватило отель буквально за полчаса», — рассказал агентству Reuters очевидец событий Мевлют Озер.

Другой свидетель, Омер Сакрак, сотрудник соседнего отеля, сообщил, что люди пытались спастись самостоятельно, не дожидаясь помощи.

«Люди начали прыгать в панике. Один из них прыгнул с 11-го этажа… Пусть Бог будет к нему милостив», — описывает он события.

По его словам, другие пытались спуститься при помощи связанных простыней — одна из таких связок оборвалась, мужчина погиб.

«Один отец кричал о своем годовалом ребенке: «Я выброшу своего ребенка, или он сгорит», — добавил он.

Некоторые пострадавшие сообщили, что пожарная сигнализация не сработала.

«Моя жена почувствовала запах гари. Сигнализации не было. Мы попытались подняться наверх, но не смогли — везде был огонь. Мы выбрались через дым и выбежали на улицу», — рассказал журналистам гость отеля Атакан Елькован.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур по погибшим. Министр внутренних дел Али Ерликая, прибывший на место трагедии, подчеркнул, что никто из виновных не уйдет от правосудия. Он также сообщил, что из 76 погибших уже опознаны 45 человек. 17 пострадавших выписаны из больницы, но один находится в критическом состоянии.

В рамках расследования были задержаны девять человек, включая владельца отеля. Правительство назначило шесть прокуроров для изучения причин пожара. «Все документы о пожарной безопасности отеля будут проверены, включая отчет о проверке, проведенной в прошлом году», — сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.

Курорт Карталкая, расположенный в горах Кероулу примерно в 300 км от Стамбула, пользуется популярностью среди туристов, особенно в праздничные периоды. В момент трагедии в отеле находилось 238 гостей. Эвакуированных временно разместили в других гостиницах региона.

Напомним, во вторник, 21 января, пожар охватил 12-этажный отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу на северо-западе Турции. Ранее сообщалось о 66 погибших.

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