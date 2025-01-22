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Украинские морпехи из ПТРК «Джавелин» разгромили бронированную колонну РФ под Курском

  • 22.01.2025, 9:49
  • 2,066
Украинские морпехи из ПТРК «Джавелин» разгромили бронированную колонну РФ под Курском
иллюстративное фото

Уничтожены три танка и четыре БМД противника.

Украинские защитники продолжают наносить ощутимые потери врагу в Курской области. Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского только за два дня из ПТРК FGM-148 «Джавелин» уничтожили три танка противника и четыре единицы БМД-4.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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